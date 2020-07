Taxi a Como, i numeri utili

Dal 1991 Radio Taxi opera a Como e provincia con la professionalità indispensabile per soddisfare le aspettative della clientela più esigente. Grazie alla tecnologia satellitare, Radio Taxi Como è in grado di coprire il territorio in maniera capillare e fornire una vettura nel tempo strettamente necessario. Ecco tutte le unformazioni necessarie.

CHIAMA UN TAXI

+39 031 26.15.15

PRENOTA UN TAXI

Potete prenotare un TAXI chiamando il numero

+39 031 26.15.15

POSTEGGI

A Como sono presenti sette posteggi dove trovare un Taxi

Clicca qui per la mappa >

NAVETTA 7 POSTI

Potete prenotare un TAXI NAVETTA chiamando il numero

+39 031 26.15.15

RADIO TAXI COMO

+39 031 26.15.15

info@radiotaxicomo.com

https://radiotaxicomo.com

C.T.C. Soc. Coop. s.r.l.

Consorzio Taxisti Comaschi

Viale Innocenzo XI n. 70

22100 Como