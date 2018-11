Svizzera: in autostrada con la vignetta celeste

Color azzurro, celeste se preferite. Sarà così il contrassegno autostradale 2019 che manterrà immutato il suo prezzo: 40 franchi. Per tutti i frontalieri che ogni giorno percorrono le autostrade del Canton Ticino ma anche per gli sciatori italiani amanti delle piste svizzere. Da sabato 1 dicembre l'ormai celebre vignetta sarà disponibile nei consueti punti vendita, a iniziare dai valichi di confine.

Occorre ricordare che per essere valido in contrassegno annuale deve essere incollato direttamente sul veicolo nel punto indicato senza utilizzare altri materiali o colle. Per quanto riguarda le automobli, la vignetta arancione va fissata sul bordo del lato interno del parabrezza, mentre nel caso di rimorchi e motoveicoli su una parte facilmente visibile e non intercambiabile.

Il contrassegno è valido solo per il veicolo su cui è stato apposto. Come ricorda l'Amministrazione federale delle dogane svizzere, è vietato rimuoverlo per poi riattaccarlo sullo stesso o su un altro veicolo, inoltre i conducenti devono rimuovere dal parabrezza le vignette scadute per evitare che la "collezione" a colori ostacoli inutilmente la visibilità durante la guida.