Sciopero treni Trenord dalla sera del 24 e per tutto il 25 ottobre

Lo sciopero generale del 25 ottobre coinvolge anche i dipendenti delle ferrovie Trenord e quindi i convogli potrebbero subire ritardi, variazioni o addirittura essere cancellati.

Lo stop dei lavoratori in tutta Italia inizia alle 21.00 di domani, giovedì 24, e si conclude alle 21.00 di venerdì 25, coinvolgendo tutte le categorie sia pubbliche che provate.

Ecco allora come regolarsi con i treni regionali, suburbani e a lunga percorrenza di Trenord e con il servizio Malpensa Express in queste 24 ore:

Giovedì 24, prima dell’inizio dello sciopero, viaggeranno i treni in partenza entro le 21.00 e che arrivano a destinazione finale entro le ore 22.00;

Venerdì 25 dalle 6.00 alle 9.00 e dalle 18.00 alle 21.00 saranno garantite alcune corse, il cui elenco è scaricabile qui.

Circoleranno autobus sostitutivi senza fermate intermedie per le eventuali corse non effettuate tra Milano Cadorna (in partenza da via Paleocapa, 1) e Malpensa Aeroporto e tra Malpensa Aeroporto e Stabio.

Durante tutto il giorno, sarà possibile trovare informazioni riguardo l’andamento reale della situazione sul sito e sull’app di Trenord o direttamente nelle stazioni.

Possibili disagi si potranno verificare anche all'ATS Insubria, ma la dirigenza fa sapere: "Garantiremo comunque le prestazioni di emergenza-urgenza, nonché i servizi di pronta disponibilità, in applicazione degli Accordi per la regolamentazione dei Servizi Minimi Essenziali di competenza del personale dell’Agenzia di Tutela della Salute dell’Insubria".