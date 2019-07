Sciopero trasporti a Como, stop a funicolare e treni Trenord: giorni e orari dell’agitazione

Nuovo sciopero dei trasporti in arrivo a Como.

Giovedì 11 luglio 2019 è il giorno dello sciopero della funicolare per Brunate, mentre il 14 luglio stop ai treni Trenord. In nessuna delle due giornate saranno coinvolti gli autobus di Asf.

Lo sciopero Atm dell'11 luglio

Per giovedì la Confederazione Unitaria di Base Trasporti (Cub Trasporti) ha proclamato uno sciopero di 24 ore dei lavoratori del Gruppo ATM S.p.A. “contro la liberalizzazione, la privatizzazione, e la finanziarizzazione del TPL milanese e dell’hinterland; contro le gare d’appalto dei servizi attualmente gestiti del Gruppo ATM e per la reinternalizzazione dei servizi ceduti in appalto e/o sub-appalto anche complementari al trasporto; contro la quotazione in borsa e la vendita delle azioni del Gruppo Atm; per l’affidamento diretto in house dei servizi gestiti dal Gruppo Atm; per l’affidamento diretto al Gruppo Atm dei servizi di TPL della Città Metropolitana Milanese”.

A Milano a rischio la metropolitana, gli autobus e i tram dalle 8.45 alle 15 e dalle 18 fino a fine servizio.

A Como lo sciopero interesserà la funicolare per Brunate dalle 8.30 alle 16.30 e dalle 19.30 al termine del servizio.

Lo sciopero Trenord del 14 luglio

Tre giorni dopo a fermarsi saranno i dipendenti di Trenord. Come comunicato sul sito del ministero dei trasporti, il sindacato Orsa Ferrovie ha proclamato per domenica 14 luglio un'agitazione di 23 ore che inizierà alle 3 della notte del 14 luglio e terminerà alle 2 della notte di lunedì 15 luglio.