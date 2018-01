Aumenti a Grandate: sui rincari autostrade si mobilita il Codacons

Non si placano le polemiche sui rincari dei pedaggi autostradali scattati dal 1° gennaio 2018: adesso il Codacons ha deciso di scrivere ai Ministero dei Trasporti per chiedere di bloccare gli aumenti.

La stangata ha riguardato anche la provincia di Como e la A9, una delle tratte già più care d'Italia. Alla barriera di Grandate il pedaggio è aumentato di 10 centesimi, passando da 2,20 euro a 2,30 euro per ogni auto in uscita, ovvero il 4,5% in più.

"Da qualche giorno - scrive il Codacons in un comunicato ufficiale di martedì 9 gennaio 2018- in vigore le nuove tariffe per quanto riguarda i pedaggi autostradali in tutta Italia, con notevoli rincari per tutti gli automobilisti, soprattutto quelli della Lombardia. Un incremento medio a Milano ed in Lombardia pari al 4-5 %. Pendolari sul piede di guerra per gli ennesimi enormi rincari che vanno a colpire duramente le famiglie italiane, già provate da altri aumenti previsti dal 2018. Gli aumenti sono del tutto ingiustificabili, anche se parametrati all'inflazione".

Ecco quindi che il Codacons ha deciso di passare ai fatti: "Scriveremo al Ministero dei Trasporti al fine di richiedere formalmente il blocco degli aumenti previsti, gravemente lesivi dei diritti dei consumatori e dei cittadini."