Ritardi treni Trenord, a giugno abbonamenti scontati del 30% anche per i pendolari comaschi

26 linee Trenord su 40 bocciate nel mese di marzo 2018: tra queste 5 che riguardano anche la provincia di Como. Per questo per i pendolari scatta il rimborso sugli abbonamenti di giugno 2018.

E' il report sullo standard di affidabilità redatto dalla stessa Trenord e pubblicato sul sito ufficiale: l’indice di affidabilità del servizio tiene conto di ritardi e soppressioni dei treni della direttrice. Quando il valore dell’indice di affidabilità supera lo standard minimo del 5% previsto dai Contratti di Servizio, scatta il diritto al bonus per i possessori di abbonamento ferroviario mensile e annuale a Tariffa Ferroviaria Regionale.

La pagella appena pubblicata da Trenord fa riferimento al mese di marzo, dunque i rimborsi scatteranno per il mese di giugno 2018: gli abbonati delle direttrici "incriminate" potranno pertanto acquistare l'abbonamento mensile di giugno con lo sconto del 30% oppure, nel caso di abbonamenti annuali, potrano richiedere il Bonus alla scadenza di validità. I dettagli sul sito di Trenord.

Cinque, in particolare, le linee che interessanto la provincia di Como che hanno superato lo standard minimo di affidabilità del 5%: Chiasso-Como-Monza-Milano, Lecco - Molteno - Como, Asso - Seveso - Milano, Mariano/Camnago - Seveso - Milano, Malpensa - Varese - Mendrisio - Como.

Le linee interessate dal bonus

Domodossola - Gallarate - Milano

P.to Ceresio - Varese - Gallarate - Milano

Luino - Gallarate - Malpensa

Chiasso-Como-Monza-Milano

Lecco - Molteno - Como

Lecco - Bergamo - Brescia

Bergamo - Carnate - Milano

Seregno - Carnate

Bergamo - Treviglio

Bergamo - Pioltello - Milano

Cremona - Treviglio

Verona - Brescia - Treviglio - Milano

Brescia - Piadena - Parma

Brescia - Cremona

Mantova - Cremona - Lodi - Milano

Piacenza - Lodi - Milano

Stradella - Pavia - Milano

Pavia - Codogno

Pavia - Torreberetti - Alessandria

Pavia - Mortara - Vercelli

Voghera - Piacenza

Asso - Seveso - Milano

Mariano/Camnago - Seveso - Milano

Lecco - Carnate - Milano

Treviglio - Milano Passante - Varese

Malpensa - Varese - Mendrisio - Como

La rabbia del Codacons

Sulle pagelle relative ai ritardi e alle cancellazioni, venerì 18 maggio 2018 è intervenuto anche il Codacons: "La situazione richiede una profonda riflessione da parte di Trenord e della Regione, -scrive l'associazione in una nota ufficiale- non possiamo continuare a permetterci di fornire un servizio di questo tipo ai cittadini, che pagano, non poco, biglietti e abbonamenti per muoversi, prediligendoli magari alla macchina, con impatto importante anche in termini di inquinamento atmosferico. Tra guasti alle infrastrutture, la vecchiaia di alcuni convogli che circolano (pensiamo che circa il 40% della flotta ha più di 35 anni), difficile trovare una soluzione se non si interviene attivamente per cambiare qualcosa. Codacons mette a disposizione di tutti i pendolari un modello di rimborso con il quale poter far valere i propri diritti nei casi di ritardo o cancellazione del treno."