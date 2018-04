Un macchinista malato, l'altro a riposo: funivia di Pigra chiusa il 27 e 28 aprile

Funivia di Pigra chiusa per due giorni, venerdì 27 e sabato 28 aprile 2018, a causa della mancanza di personale.

E' quanto succederà proprio a cavallo dei ponti del 25 aprile e del 1° maggio. Il motivo è presto detto, come si legge in un'ordinanza del sindaco che in queste ore sta rimbalzando su facebook dalla pagina Funivia di Pigra: "Il caposervizio è in riposo, il sostituto caposervizio non si è reso disponibile a continuare nell'incarico e l'altro macchinista è in malattia. L'amministrazione comunale si scusa per il disservizio ma si trova nell'impossibilità di garantirlo". Chiusura confermata anche sul sito istituzionale del Comune.

Un disagio per i residenti del piccolo comune, situato a 800 metri d'altezza, che utilizzano la funivia per raggiungere Argegno. Ma un disservizio anche per i turisti proprio nei giorni a cavallo delle feste che va ad aggiungersi ai problemi di viabilità causati su quella sponda del lago dalla frana del 10 settembre 2017.