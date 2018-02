Biglietteria automatica per la funicolare: proposta approvata

Una biglietteria automatica per acquistare i biglietti per la funicolare di Brunate. Sembra un'idea banale, eppure fino ad oggi non esisteva. Anzi, a dire il vero non esiste ancora ma potrebbe diventare presto realtà. Infatti, il consiglio comunale ha approvato al'unanimità la mozione del consigliere Fulvio Anzaldo (lista Rapinese Sindaco).

La mozione di Anzaldo impegna la giunta e il sindaco "a promuovere la realizzazione di una biglietteria automatica e di un servizio di prenotazione on-line". Il tutto al fine "di rendere più agevole la fruizione della funicolare di Como nei momenti di maggiore afflusso".

Dunque, la biglietteria automatica dovrebbe essere installata presso la stazione della funicolare che si trova in piazza Alcide De Gasperi.