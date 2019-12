Taxi: a Como il maxi-aumento delle ore al volante

Via libera in Commissione Territorio alla proposta di risoluzione presentata da Massimiliano Bastoni della Lega che autorizza i taxisti a poter effettuare, nella normale giornata lavorativa, turni che integrino il normale orario per un massimo di 4 ore, se la licenza è legata a un comune con meno di 150mila abitanti – questo limite grazie a un emendamento della consigliera PD, Carmela Rozza. L’estensione si applica esclusivamente nel territorio comunale e il permesso è legato all’operatore, non al mezzo o alla licenza, e quindi le ore in più si sommano al turno ordinario del singolo taxista. Nella combinazione tra turno ordinario e integrativo – fa sapere il consiglio regionale della Lombardia - si potrà arrivare a un massimo di 16 ore di lavoro giornaliere.

“Questa proposta di Risoluzione accoglie le richieste di numerosi comuni e operatori lombardi - piega Bastoni- che hanno evidenziato come l’attuale turnazione, in molte zone e aree della nostra regione, rende impossibile soddisfare e accontentare la clientela, soprattutto nelle fasce orarie più critiche come quelle notturne, in particolare laddove non esiste disponibilità alternativa di mezzi pubblici. Pensiamo soprattutto a città come Bergamo e Varese dove sono peraltro presenti infrastrutture aeroportuali e ferroviarie significative che chiedono di mantenere un servizio qualificato costante e continuativo nell’arco delle 24 ore. Di concerto con le sigle sindacali degli operatori e dei taxisti locali, abbiamo escluso Milano da questo provvedimento per valutare e approfondire nei prossimi mesi altre soluzioni praticabili e percorribili concordandole insieme con gli stessi operatori”.

Il provvedimento, che andrà prossimamente in Aula per il voto definitivo, è stato approvato quasi all’unanimità: contraria solo Barbara Mazzali di Fratelli d’Italia.