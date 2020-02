Servizio urbano di Como e Menaggio: modifiche orari per chiusura scuole

Si comunica che, data la chiusura delle scuole di Como e nell’area Menaggina per il Carnevale, nei giorni lunedì 24 e martedì 25 febbraio 2020 per il servizio urbano di Como e per la zona di Menaggio non verranno effettuate le corse denominate scolastiche ad eccezione delle linee C_12 Menaggio-Porlezza-Lugano, C_14 Menaggio-Polezza-Cavargna, C_27 Polezza Val Rezzo che effettueranno servizio scolastico.

Per muoverti con i mezzi pubblici nella città di Como usa la nostra Partner App gratuita !