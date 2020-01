Bus gratuito tra Cernobbio e Rovenna: la sperimentazione

Un bus navetta da 8 posti che ogni mercoledì, con una corsa in andata e una per il ritorno, percorre gratuitamente la tratta Rovenna - Cernobbio in occasione del mercato. È questo il servizio sperimentale voluto dal sindaco Matteo Monti per agevolare soprattutto i cittadini anziani. Un servizio attivato anche grazie alla collaborazione della Cri Del Basso Lario, che potrà diventare definitivo se dimostrerà di essere davvero utile alla cittadinanza. Al momento le corse sono due: una con partenza in Piazza Vittoria a Rovenna alle 9 del mattino e una due ore dopo, alle 11, con partenza da Piazza Mazzini a Cernobbio.

Non è detto però che questi orari non possano subire variazioni, “proprio per questo viene effettuata la sperimentazione – spiega il sindaco Monti - per capire quale sia il modo migliore per aiutare i residenti della frazione a raggiungere il centro durante il giorno del mercato”. Il servizio, completamente gratuito per i cittadini, partirà domani, 15 gennaio, e sarà attivo tutti i mercoledì.