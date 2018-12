Trasporti, mezzi pubblici scontati per anziani e disabili: stanziati 15 milioni di euro dalla Regione

Tariffe agevolate per anziani e disabili per utilizzare i trasporti pubblici regionali: si tratta dell'abbonamento annuale 'Io Viaggio ovunque in Lombardia Agevolata' (Ivol Agevolata), valido per treni suburbani e regionali, autobus urbani e interurbani, tram, metropolitana, funivie, funicolari e servizi di navigazione del lago d'Iseo.

La Regione Lombardia ha stanziato 15 milioni di euro per consentire ai cittadini diversamente abili o di età superiore ai 65 anni a basso reddito di usufruire di una tariffa agevolata per utilizzare tutti i servizi del trasporto pubblico regionale.

Lo prevede una delibera della Giunta regionale approvata su proposta dell'assessore a Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile Claudia Maria Terzi.

"Nel 2018 - ha spiegato Terzi - hanno beneficiato di questa agevolazione 67.000 cittadini lombardi, 800 in più rispetto al 2017. E complessivamente la Regione ha aumentato lo stanziamento rispetto al 2017 di 300.000 euro. Con questa misura tuteliamo nel concreto le fasce più fragili della popolazione, consentendo loro di utilizzare i mezzi pubblici su tutto il territorio regionale a costi davvero ridotti.

Gli invalidi al 100% possono viaggiare su tutti i mezzi con 10 euro l'anno, mentre per gli ultra 65enni con Isee fino a 12.500 euro il costo dell'Ivol agevolata è di 80 euro. Gli invalidi con percentuale di invalidità dal 67 al 99% viaggiano allo stesso costo di 80 euro l'anno, con un limite di Isee fino a 16.500 euro. A questo si aggiungono i 6,1 milioni stanziati per consentire agli appartenenti alle Forze dell'ordine di circolare gratuitamente sui mezzi del trasporto pubblico lombardo".

Quali sono le tariffe agevolate e chi ne ha diritto

prima fascia: 10 euro annuali (Invalidi civili al 100%, vittime del dovere con invalidità permanente non inferiore all'80%, invalidi del lavoro con grado di menomazione non inferiore al 60% e minore invalidi).

seconda fascia: 80 euro annuali (Persona di età superiore ai sessantacinque anni, con ISEE fino a 12.500 euro, persone con invalidità superiore al 67% e ISEE fino a 16.500 euro).

terza fascia: 699 euro annuali: Persona di età superiore ai sessantacinque anni senza alcun limite di reddito.