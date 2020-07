Scuole elementari a Como: l'elenco completo

La scuola primaria in Italia, comunemente chiamata scuola elementare, nell'ordinamento scolastico italiano, rappresenta il primo livello del primo ciclo di studio dell'istruzione obbligatoria. Ecco l'elenco delle scuole presenti in città.

1. SUORE ORSOLINE DI SAN CARLO - DEDALO SOCIETA' COOP. A R.L.

VIALE VARESE N.30, 22100 COMO

2. SCUOLA ELEMENTARE PARITARIA COLLEGIO GALLIO

VIA TOLOMEO GALLIO N.1, 22100 COMO

3. ISTITUTO SAN CARPOFORO

VIA SAN CARPOFORO N. 7, 22100 COMO

4. SCUOLA ELEM. "G.BEDETTI"

VIA BIGNANICO,4, 22100 COMO

5. CONGREGAZIONE FIGLIE DI GESU' COLLEGIO SANTA CHIARA

VIA SANTA CHIARA 10, 22100 COMO

6. SCUOLA ELEMENTARE MATILDE DI CANOSSA

VIA BALESTRA 10, 22100 COMO

7. ASSOCIAZIONE AMICI SCUOLA STEINERIANA

VIA MIRABELLO 7, 22100 COMO

8. D.D. DI COMO 2^

VIA FIUME 2, 22100 COMO

9. D.D. DI COMO 2^

VIA VENTI SETTEBRE 12, 22100 COMO

10. I.C. COMO ALBATE

P.ZZA IV NOVEMBRE, 22100 COMO

11. I.C. COMO ALBATE

VIA ACQUANERA, 22100 COMO

12. I.C. COMO ALBATE

VIA BASERGA 6, 22100 COMO



13. I.C. COMO BORGOVICO

VIA FRIULI, 3, 22100 COMO



14. I.C. COMO BORGOVICO

VIA SINIGAGLIA 10, 22100 COMO



15. I.C. COMO CENTRO

VIA PACINOTTI, 22100 COMO



16. I.C. COMO CENTRO

VIA PERTI 10, 22100 COMO



17. I.C. COMO LAGO

VIA BRAMBILLA 52, 22100 COMO



18. I.C. COMO LORA-LIPOMO

VIA DI LORA, 22100 COMO



19. I.C. COMO PRESTINO/BRECCIA

VIA ISONZO 25, 22100 COMO



20. I.C. COMO PRESTINO/BRECCIA

VIA RISORGIMENTO 27, 22100 COMO



21. I.C. COMO REBBIO

VIA COLONNA 3, 22100 COMO



22. I.C. COMO REBBIO

VIA CUZZI, 22100 COMO



23. I.C. COMO REBBIO

VIA GIUSSANI,81, 22100 COMO



24. IC COMO BORGHI

VIA MONTELUNGO 12, 22100 COMO



25. IC COMO BORGHI

VIA VIGANO' 7, 22100 COMO



26. IC COMO NORD

VIA BROGEDA 21, 22100 COMO



27. IC COMO NORD

VIA INTERLEGNO 2, 22100 COMO



28. IC COMO NORD

VIA PIO XI-MOGNANO, 22100 COMO



29. PARINI - COMO CENTRO

VIA P. GIOVIO, 22100 COMO