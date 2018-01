Mense e doposcuola, aperte le iscrizioni per le scuole di Como

Martedì 16 gennaio 2018 si aprono le iscrizioni ai servizi di mensa, prescuola e doposcuola comunali per il prossimo anno scolastico. I servizi saranno programmati in base al numero delle richieste che perverranno entro l'8 febbraio 2018.

Cosa sono

Si tratta di servizi a domanda individuale, ai quali le famiglie contribuiscono con una tariffa, in base alla tipologia di servizio; sono attivati in presenza di un numero minimo di richieste. I servizi possono essere interrotti anche in corso d’anno scolastico, nel caso in cui il numero di frequentanti risultasse inferiore al numero minimo previsto dal regolamento (10 per il prescuola e 15 per la ristorazione e il doposcuola).

Prescuola

Servizio organizzato nelle scuole primarie che permette ai genitori di accompagnare i propri figli all’interno della struttura scolastica dalle 7:30 alle 8. Gli insegnanti comunali accolgono i bambini e svolgono con loro attività ricreative e di gioco fino all’inizio delle lezioni (8:30 circa).

Doposcuola

Servizio attivato nelle scuole primarie nei giorni in cui la scuola non prevede lezioni pomeridiane obbligatorie o altre offerte formative e si svolge dalle 14:30 alle 16:30. Gli insegnanti comunali affiancano i bambini nello svolgimento dei compiti e li coinvolgono in attività ricreative e di gioco.

Ristorazione

Il servizio è erogato in tutte le scuole dell’infanzia e primarie e in alcune scuole secondarie di primo grado statali. I menù sono preparati con rotazione di 4/8 settimane e diversi per il periodo autunno-inverno e primavera-estate per garantire ai fruitori varietà nelle pietanze, prodotti stagionali e un’alimentazione equilibrata e corretta, presupposto essenziale per il mantenimento di un buono stato di salute.

I menù sono approvati annualmente dall’Ats Insubria e definiti sulla base delle tabelle dietetiche predisposte dalla stessa Ats e delle Linee Guida “Linee guida della Regione Lombardia per la ristorazione scolastica”. Le famiglie possono scegliere le seguenti modalità di fruizione del servizio, Scuola primaria: cinque giorni rientro pomeridiano obbligatorio (assistenza mensa garantita da personale statale); cinque giorni la settimana (assistenza mista: personale statale giorni rientro e comunale restanti). Scuola infanzia: cinque giorni la settimana; pasti saltuari.

Iscrizione

La devono presentare I genitori dei minori che si iscrivono al primo anno della scuola dell’infanzia, al primo anno della scuola primaria e al primo anno di alcune scuole secondarie.

Non la devono presentare i genitori dei minori che hanno già usufruito del servizio nell’anno scolastico precedente e quelli che sono rimasti esclusi per mancanza di posti disponibili.

Come

Scuola dell'infanzia: dopo aver effettuato l’iscrizione alla scuola presso la segreteria dell’Istituto comprensivo di appartenenza, occorre presentare la domanda d’iscrizione alla mensa presso l’Ufficio del Settore Politiche Scolastiche in via Italia Libera 18/a

Scuola primaria: dopo aver effettuato l’iscrizione a scuola on line (obbligatoria), nella sezione “altri servizi offerti” compare un link alla pagina del portale comunale dalla quale è possibile scaricare il modulo cartaceo d’iscrizione ai servizi scolastici comunali, da compilare e consegnare presso l’Ufficio del Settore Politiche Scolastiche in via Italia Libera 18/a

Quando

Da martedì 16 gennaio a giovedì 8 febbraio 2018

Validità

L’iscrizione è valida fino al passaggio al grado scolastico superiore - dall’infanzia alla primaria o dalla primaria alla secondaria di I grado - (salvo rinunce o richieste di variazione).

Variazioni

Le richieste di passaggio da un servizio all’altro saranno possibili in relazione alle disponibilità di spazi e di personale e diverranno operative con l’inizio del mese successivo a quello del loro accoglimento.