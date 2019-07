Mense, in via Montelungo cucina fuori uso: pasti preparati in un'altra scuola

La cucina della scuola di via Montelungo a Como sarà temporaneamente fuori servizio a causa dell'esigenza di effettuare lavori di messa a norma. Per tutto ll'anno scolastico 2019 - 2020 i pasti saranno, dunque, preparati nella vicina scuola di via Briantea. «Per mantenere la qualità del servizio e preservare le abitudini alimentari dei bambini - spiega l'assessore alle Politiche educative Alessandra Bonduri - si è scelto di preparare i pasti in un'altra cucina situata nelle immediate vicinanze di via Montelungo. Tengo alla qualità del servizio erogato ai bambini e mi sento di tranquillizzare le loro famiglie, insieme all'assessore Angela Corengia che ha seguito la gestione delle mense scolastiche, confermando che il livello qualitativo resterà inalterato e i pasti avranno il medesimo standard di quelli preparati nella cucina di via Montelungo».