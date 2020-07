Iscrizioni scuola online: ecco come fare

ùIl MIUR, Ministero dell'Istruzione, ha velocizzato e reso più semplice la modalità di accesso alle scuole grazie all'iscrizione online, obbligatoria per le scuole statali e facoltativa per le scuole paritarie. La consegna a mano e quindi tutte le lungaggini dovute alle attese in segreteria sono state eliminate grazie all'informatizzazione: basterà compilare compilare un modulo che consentirà in modo facile e veloce l'iscrizione alla scuola.

Come fare

Per accedere al servizio Iscrizioni online è necessario avere un codice utente e una password, credenziali che possono essere recuperate attraverso la registrazione. Se, invece, si è in possesso di un' identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) è possibile accedere con le credenziali del gestore che ha rilasciato l'identità. Per accedere alla domanda di iscrizione occorre conoscere il codice della scuola reperibile attraverso Scuola in Chiaro. Nella domanda è possibile indicare fino a tre scuole in ordine di preferenza.

Come registrarsi

Chi non ha un'identità SPID deve dunque accedere al modulo di registrazione e inserire il proprio codice fiscale. Dopo verrà richiesto di compilare una scheda con i dati anagrafici e l'indirizzo e-mail. Successivamente si riceve una e-mail all'indirizzo che è stato indicato, in cui è riportato un link sul quale si dovrà cliccare per confermare la registrazione. Infine, verrà inviata una seconda e-mail con le credenziali per accedere al servizio Iscrizioni online.

Come compilare e inoltrare la domanda

Effettuata la registrazione, si può entrare nell'applicazione e cliccare sulla voce "Presenta una nuova domanda di iscrizione" ed inserire il codice identificativo della scuola. Il modello di domanda online è composto da due sezioni:

nella prima viene richiesto di inserire i dati anagrafici dell'alunno e altre informazioni necessarie per l'iscrizione;

nella seconda vengono richieste informazioni di specifico interesse della scuola prescelta.

Compilata la domanda, il modulo può essere inoltrato online alla scuola, cliccando sul pulsante "Inoltra la domanda". La domanda inoltrata arriverà alla scuola e il sistema restituirà automaticamente una ricevuta di conferma d'invio della domanda. Una copia della ricevuta sarà inviata anche alla casella di posta elettronica indicata. A chiusura delle Iscrizioni online, la scuola di destinazione, presa in carico la domanda, conferma l'accettazione oppure, in caso di indisponibilità di posti, la indirizza ad altra scuola, scelta dal genitore come soluzione alternativa. La famiglia riceverà via e-mail tutti gli aggiornamenti sullo stato della domanda sino alla conferma di accettazione finale.

E’ inoltre disponibile un tutorial del MIUR per chi avesse bisogno di aiuto o informazioni, che potrà in ogni caso rivolgersi direttamente alle segreterie degli istituti scolastici.