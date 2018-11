Caso mense, blitz dei Nas alla scuola dell'infanzia di Ponte Chiasso, il Comune rassicura: "Nessuna irregolarità rilevata"

Si è svolta nella mattina del 30 novembre 2018 un'ispezione dei Nas alla scuola dell'infazia di via Don Luigi Monza a Como, zona Ponte Chiasso. Il caso della gestione mense è stato sollevato da alcuni dipendenti che hanno segnalato alcune perplessità sulla qualità del servizio sia da un punto di vista igienico sia dal punto di vista della qualità dei pasti serviti, a partire dalle temperature dei cibi. Perplessità che hanno trovato supporto nelle considerazioni dei sindacati che hanno definito "drammatica" la situazione delle cucine assegnate a Euroristorazione.

Il Comune di Como ha fatto però sapere che gli uomini del Nucleo antisofisticazione "non hanno rilevato alcuna irregolarità nel servizio". Dunque da tutti i punti di vista, igienico e alimentare, l'ispezione non ha portato alla luce alcunché. "Anche la temperature dei cibi - ha dichiarrato l'assessore alla Politiche educative del Comune di Como, Angela Corengia - erano nei parametri corretti. Le segnalazioni fatte dai dipendenti non hanno trovato riscontro".