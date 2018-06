Tavernerio, ecco il percorso per insegnare ai bambini la sicurezza stradale

Un percorso per insegnare ai bambini e ragazzi le norme del codice della strada: è quello creato a Tavernerio, nel campetto della frazione di Ponzate.

Le strisce bianche creano un percorso stradale su cui i ragazzi potranno esercitarsi nel dare la precedenza o superare rispettando la linea tratteggiata e quella continua.

"L'idea nasce dalla volontà di inserire l'educazione stradale come momento formativo nel programma della scuola primaria e secondaria - spiega il sindaco di Tavernerio Mirko Paulon -In collaborazione con il corpo di polizia locale saranno svolte delle sessioni formative sul codice della strada. Lo spazio sarà messo a disposizione gratuitamente anche per altri enti che lo richiedessero per questa finalità".