Assicurazioni auto: 2020 più salato per tanti comaschi

Secondo un'indagine del portale facile.it, nel 2020 quasi 230mila automobilisti lombardi dovranno fare i conti con una RC Auto più cara dell'anno precedente. Il dato, riportato sul nostro territorio, coinvolge quasi il 5% dei guidatori della provincia di Como. Si tratta di tutti coloro che nel 2019 hanno causato un sinistro - questa la stima del sito nel nostro territorio - e che non soltanto si troveranno l'anno prossimo a pagare un RC più alta a causa del malus, ma non potranno nemmeno ricorrere alla nuova formula di assicurazione familiare, che prevederebbe delle scontistiche su tutte le auto di proprietà del nucleo famigliare.

Rc più convenienti invece per gli automobilisti virtuosi

Ci sono invece buone notizie per chi non vedrà aumentare il malus della propria assicurazione, infatti negli ultimi anni la tendenza delle RC Auto è stata quella di diminuire: in particolare a Como nel dicembre del 2019 sono serviti in media circa 450 euro per assicurare un'auto, cioè più del 2% in meno rispetto all'anno precedente. La speranza e quindi che questo trend continui e per gli automobilisti virtuosi le assicurazioni costino sempre meno.

Como rispetto all’Italia e alle altre province lombarde

Rispetto alle altre province, quella di Como si trova fra le tre peggiori: mentre la maggior parte delle province della regione fa meglio di noi, sono soltanto due - Monza e Brianza e Lecco - quelle che fanno peggio. In più il dato Comasco è nettamente maggiore rispetto a quello nazionale, la media infatti degli automobilisti in Italia che sono ricorsi all'assicurazione per un sinistro con colpa è soltanto del 3,76%.