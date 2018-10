Cgil, Ettore Onano rieletto alla guida dei metalmeccanici lariani

L'assemblea generale della Fiom Como ha rieletto segretario Ettore Onano. I metalmeccanici lariani della Cgil sono presenti in 349 aziende del territorio, di cui 90 artigiane. "Numeri importanti - ha detto Onano – perchè non scegliamo noi il contesto economico e sociale nel quale svolgere la nostra azione. Lo scenario è quello di una crisi ormai decennale, nel corso della quale qui a Como la Fiom ha realizzato un risultato straordinario nella difesa dei posti di lavoro, dei diritti e dei salari, respingendo i tentativi di utilizzare la crisi per cancellare la storia contrattuale e mettere in competizione i lavoratori, gli uni contro gli altri”.Ha poi aggiunto:"A chi dice prima gli italiani, noi dobbiamo rispondere prima i lavoratori”.