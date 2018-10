Como, lavori all'acquedotto: quartiere di Muggiò senz'acqua, orari e vie interessate

Lavori di Acsm Agam reti gas acqua a Muggiò, quartiere di Como, nella giornata di mercoledì 17 ottobre 2018. In programma un intervento di manutenzione sulla rete acquedotto in via Muggiò.

Per consentire una corretta esecuzione dei lavori - fa sapere Acsm in una nota- sarà necessario sospendere la fornitura del servizio dalle ore 21 a fine lavori (presumibilmente attorno alle ore 4).

Le vie interessate saranno: via Muggiò, via Predari, via Scolari, via Galilei, via Cumano, via Ceruti, via Rho, via Donatori di sangue, via Sportivi Comaschi.