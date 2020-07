Osap si paga a fine ottobre

La giunta comunale ha deliberato di adottare alcune misure urgenti in materia di entrate del canone OSAP per fronteggiare l’emergenza economica e sociale in conseguenza della pandemia.

Il pagamento del canone OSAP 2020 potrà avvenire in un’unica rata entro il , senza applicazione di sanzioni e interessi, per chioschi, edicole, mercato mercerie, bar e ristoranti la cui attività sia stata sospesa dalle norme temporanee adottate per risolvere l’emergenza sanitaria. Il Comune chiederà a Ica srl, concessionario del canone OSAP in città, di quantificare il canone annuale del 2020 di tutte le attività economiche e di emettere il pagamento della prima e unica rata con scadenza al 31 ottobre, tenendo conto che non è richiesto il pagamento per il periodo in cui l’attività è rimasta chiusa a causa dell'emergenza sanitaria.



«La decisione è stata presa in considerazione della forte difficoltà che ancora stanno soffrendo alcuni settori e dopo aver ascoltato le esigenze manifestate dalle categorie», commenta l'assessore al Commercio Marco Butti.