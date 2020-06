Come aprire un b&b in provincia di Como

Negli ultimi anni, anche a Como (forse un po' in ritardo sul resto del mondo) è scoppiato il boom dei Bed & Breakfast. Lo scorso anno per la prima volta hanno sorpassato gli alberghi per numero di posti letto, nonostante anche questo settore sia stato anch'esso in crescita anche in città e non solo sul Lago di Como.

Per chiunque ci stia pensando, il portale bed-and-breakfast.it ha inaugurato una nuova sezione, dedicata a chi è interessato ad aprire un b&b, a chi già lo possiede e ha bisogno di informazioni su alcuni aspetti di gestione e burocrazia, a chiunque sogni un giorno di aprirne uno tutto suo ed è a caccia di consigli su come districarsi nel modo migliore tra adempimenti legali e strategie di comunicazione.

Come aprire un b&b in Lombardia

Per aprire un bed&breakfast in Lombardia è necessario presentare la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) al SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) del Comune competente per territorio, dove è ubicata la struttura ricettiva. La SCIA è una segnalazione certificata d'inizio di un'attività che, per alcune categorie economiche, sostituisce il rilascio di un'autorizzazione da parte della Pubblica Amministrazione: la SCIA inoltre costituisce titolo necessario per intraprendere con decorrenza immediata l'esercizio dell'attività.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Tutto quello che c'è da sapere sui bed&breakfast

Ecco i punti principali da conoscere per chi vuole aprire un B&B in Lombardia.