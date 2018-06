Spazio gioco di Como, riaprono via Palestro e Sagnino

Riapriranno regolarmente da lunedì 18 giugno 2018 gli spazi gioco di via Palestro e Sagnino a Como.

Il servizio è stato sospeso dall'11 al 16 giugno da Palazzo Cernezzi: il motivo è dovuto alla carenza di personale negli asili nido, sostituiti temporaneamente dagli educatori dello spazio gioco.

Per far fronte al pensionamento di un'educatrice dell'asilo nido in via Zezio, infatti, per garantire il regolare servizio di tutti gli asili nido comunali, il comune aveva deciso di sospendere temporaneamente le attività in via Palestro e Sagnino in attesa dell'assunzione di una nuova educatrice a tempo pieno fino al 31 luglio per via Zezio.

La rabbia delle famiglie

Una decisione che aveva mandato su tutte le furie nonni e genitori che usufruiscono del servizio degli spazi gioco e che in molti casi avevano già pagato le quote di iscrizione per i mesi di giugno e luglio, tanto che era stata anche sottoscritta una petizione. In un primo momento Palazzo Cernezzi aveva comunicato che i soldi non sarebbero stati restituiti in quanto il servizio sarebbe stato comunque disponibile, anche se nella struttura di Lora. Poi era arrivata un'apertura dal comune che aveva comunicato che le quote sarebbero state rese.

I servizi del comune di Como per l'estate 2018

Mercoledì 13 giugno la nuova comunicazione, quella della riapertura dal 18 giugno degli spazi gioco a Sagnino e in via Palestro. Confermato anche il regolare funzionamento dei servizi alla prima infanzia previsti per il prossimo mese di luglio. Dunque si svolgerà come previsto il "Giardino dei Piccoli" di via Palestro 17, area verde adeguatamente attrezzata per il gioco dei bambini fino a 6 anni di età, accompagnati da un adulto (apertura dal 2 al 27 luglio dalle ore 9 alle 12,30 e dalle 15 alle 18 - costo per i residenti 19 euro e 25,50 euro per i non residenti - iscrizioni presso lo spazio gioco di via Palestro o presso gli uffici di via Italia Libera 18/a).

Prenderanno il via regolarmente anche i centri estivi "Bimbi in Estate" nelle sedi di via Italia Libera, via Palestro, via Giussani e Sagnino, riservati esclusivamente ai bambini già frequentanti gli asili nido comunali e che abbiano presentato domanda nel mese di aprile.