Benvenuta Mia, prima bambina nata a Como nel 2018

E' venuta al mondo il 2 gennaio 2018, si chiama Mia Malick e pesava alla nascita 3,8 chilogrammi. Gode di ottima salute anche se è stato un parto piuttosto difficile per mamma Viviana. Tutto, però, alla fine è andato per il meglio, con somma gioia anche del papà Omar Malick. Mia è nata, per la precisione, alle 16.11 di martedì 2 gennaio 2018.

Nel tardo pomeriggio gli assessori Elena Negretti e Franco Pettignano del Comune di Como hanno portato, come da tradizione, i saluti dell'amministrazione a Mia e alla sua famiglia. Infatti, Mia è il neonato di Como nel 2018. Al momento della visita degli assessori la piccola Mia era nella nursery.

Gli assessori hanno poi colto l'occasione per salutare anche l'ultimo nato a Como. Si chiama Andrea e pesa 2 chilogrammi e 540 grammi. Felicissimi mamma e papà, Regina Papaleo e Daniele Murgolo.