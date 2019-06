Cinque centri estivi a Como per i bambini

Si chiudono le scuole e per le famiglie comasche, in attesa dell'arrivo delle vacanze estive si pone l'annoso quesito: dove "sistemare" i figli mentre i genitori lavorano?

Ecco allora che vengono in soccorso i centri estivi. A Como e provincia ci sono proposte per tutti i gusti.

Per chi non ha alternative familiari come i nonni a disposizione si tratta di una necessità, per altri di una scelta: i centri estivi, infatti, non sono solamente un "parcheggio" per i bambini, ma una preziosa occasione per far praticare ai propri figli tantissime attività, dallo sport alla musica, dalle lingue straniere al teatro. Un modo per imparare, divertirsi in compagnia e fare nuove amicizie.

Qui una piccola guida per scegliere il campo estivo più adatto al proprio bambino.

Ecco 5 proposte sul territorio: non una classifica, ma soltanto qualche suggerimento.

Centro estivo teatrale - Teatro Gruppo Popolare

Un'esperienza per bambini e ragazzi dai 5 ai 15 anni che, divisi in gruppi distinti tra scuola primaria e secondaria, giocheranno con il teatro nelle sue varie accezioni, dall’improvvisazione alla recitazione, dall’uso della macchina fotografica alla preparazione di video, al disegno di locandine e bozzetti alla costruzione scenografica con materiale povero, dall’apprendimento di canzoni al movimento che le accompagna. E quest’anno il tutto sarà arricchito da un poco di magia, di yoga per il rilassamento e la concentrazione, e un pizzico di inglese. Il filo conduttore di questo anno sarà Harry Potter, il personaggio letterario della saga di J. K. Rowling.

Dal 10 giugno al 6 settembre presso la Piccola Accademia di TeatroGruppo Popolare in via Castellini, 7 a Como. Al termine di ogni settimana verrà messo in scena davanti ai genitori lo spettacolo preparato durante il percorso.

Per informazioni: www.teatrogruppopopolare.it, telefono 347 6196431 – 349 3326423 – 338 7985708, mail info@teatrogruppopopolare.it

Centro estivo sport, piscina e laboratori- Colisseum Summer Camp

Per gli amanti dello sport ma non solo, Colisseum propone nella sua sede di Cantù un centro estivo dedicato a musica, piscina, sport e laboratori per bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni. In programma dal 10 giugno al 6 settembre numerose attività al Colisseum Village nella sede di Cantù in via Menotti 27. Tra le attività proposte, "La settimana della Fiabazione", "Art Attack", "Musica sia...", "Chi cucina in Colisseum?" e "W lo sport".

Per informazioni: www.colisseum.it, segreteric@colisseum.it, telefono 031 44 75 510.

Centro estivo lingua inglese -The English City Camp Estate 2019

Estate tra sport e relax, dunque, ma con la possibilità di imparare l'inglese, ovviamente divertendosi.

In via Tommaso Grossi a Como la proposta di The English City Camp organizzato da The English School Como. Un centro estivo che prevede un’immersione totale nella lingua inglese abbinata a progetti ed attività divertenti per coinvolgere i ragazzi attraverso giochi, escursioni e attività guidate.

La proposta è per ragazzi della scuola primaria e secondaria.

Per informazioni: www.englishincomo.com, telefono 031.3100945.

Centro estivo multisportivo didattico - WaterSmile 2019

Se vostro figlio è un amante dello sport e della natura, meglio optare per un centro estivo che coniughi il bisogno di muoversi, lo stare insieme e le attività all'aria aperta.

Il centro Water Smile propone presso la Sede della Darsena di viale Geno 14 a Como una serie di attività dal 1°luglio al 2 agosto e altre nel mese di settembre. I bambini dai 4 ai 12 anni potranno provare diversi sport, come il basket, la canoa, la pallavolo, lo skateboard, oltre a cimentarsi in varie attività, dalla pesca all'orienteering, dai laboratori manuali a quelli botanici.

Per informazioni: www.water-smile.com, telefono 333.2502493 o 031.282397, Email info@water-smile.com.

Centro estivo in fattoria - Camp estivo 2019 Agriturismo La Pioppa

Se avete bambini amanti degli animali, una bella possibilità è offerta da agriturismi e fattorie didattiche della provincia di Como. L'agriturismo La Pioppa a Villa Guardia in via per Casarico 7 propone "Sogni e Segni d'estate", dal 1° luglio al 2 agosto e dal 26 al 30 agosto, per bambini dai 3 agli 8 anni.

Un centro estivo per chi desidera trascorrere del tempo all'aria aperta, tra bosco e prati, alla scoperta della natura e degli animali. Previsti anche laboratori creativi ed espressivi.

Per informazioni: www.agriturismolapioppa.it, telefono 340.1639933, mail didattica@agriturismolapioppa.it.

Grest

A questa lista aggiungiamo una proposta che riguarda pressochè tutte le parrocchie lariane, quella del Grest, il cosiddetto oratorio estivo per bambini e ragazzi. Organizzato con modalità, orari e tempistiche diverse in ciascuna parrocchia, è anch'esso un'occasione di crescita e divertimento per i più piccoli e di responsabilizzazione per i ragazzi più grandi che si mettono a servizio come animatori.

Informazioni presso la parrocchia di appartenenza.