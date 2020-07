Lo scrutatore è una figura molto importante per la democrazia elettorale: opera infatti nelle sezioni di seggio in occasione delle elezioni (che siano comunali, regionali, nazionali o europee) o quando si vota per un referendum. In ogni seggio possono esserci da due a quattro scrutatori: tra i loro compiti possiamo citare la firma sulle schede elettorali da autenticare, l'identificazione dei cittadini che si presentano al voto (con l'annotazione dei documenti e della tessera elettorale), oltre che una costante funzione di controllo sulle operazioni elettorali.

Come diventare scrutatore a Como

Per poter svolgere la funzione di scrutatore di seggio è necessario essere inseriti nell'Albo delle persone idonee a ricoprire tale incarico. La nomina degli scrutatori di seggio avviene in occasione di ogni consultazione elettorale, da parte della Commissione elettorale comunale, previa pubblicazione di apposito manifesto.

Gli interessati possono presentare domanda dal 1 ottobre al 30 novembre di ogni anno, utilizzando il modulo online messo a disposizione dal Comune di Como, allegando la copia (in formato pdf) del proprio documento d'identità. L'iscrizione all'Albo rimane valida finchè non si perdono i requisiti, oppure venga inoltrata motivata richiesta di cancellazione.

Requisiti per l'iscrizione all'Albo

L'inclusione nell'Albo degli scrutatori di seggio elettorale è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

essere elettore del Comune;

avere assolto gli obblighi scolastici.

Ai sensi dei Testi unici delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali e delle norme per l'elezione della Camera dei deputati, sono esclusi dalle funzione di presidenti di Ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario:

coloro che, alla data delle elezioni, abbiano superato il settantesimo anno di età;

i dipendenti dei Ministeri dell'interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti;

gli appartenenti a forze armate in servizio;

i medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici condotti;

i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli Uffici elettorali comunali;

i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.

Informazioni utili e contatti

Via Vittorio Emanuele II 97 - 22100 Como, Cortile Antico, Piano terra

T. 031.252.241

F. 031.252.247

Tutte le caselle pec sono abilitate anche alla ricezione di email da indirizzi ordinari

Email

PEC



Orari

A causa dell'emergenza Covid-19, giorni, orari e modalità di accesso agli uffici hanno subito variazioni. Consulta qui tutte le modifiche

Lunedì, Martedì, Mercoledì, Venerdì, Sabato 9.00-12.00; Giovedì chiuso.



Posizione organizzativa

Mariateresa Lo Cascio

Email



Dirigente

Giovanni Fazio

Email