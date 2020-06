Come rinnovare la patente

Si ricorda che come da circolare ministeriale (Ministero dell’Interno, 5 giugno 2020, ndr) le patenti di guida scadute il 31 gennaio 2020 sono state prorogate fino al 31 agosto (l’estensione di validità è solo per la circolazione sul territorio italiano); che le patenti scadute o in scadenza tra il 1 febbraio e il 31 agosto 2020 sono state prorogate di 7 mesi (da calcolare dalla data di scadenza del documento, quindi con patente ad esempio scaduta il 1 febbraio si avrà tempo fino al 31 agosto per il rinnovo, con patente che scade il 31 agosto fino al 31 marzo 2021; l’estensione di validità comprende oltre al territorio italiano anche quello dei paesi Ue); le patenti scadute prima del 31 gennaio sono valide fino al 30 giugno se era stato chiesto il permesso provvisorio alla Motorizzazione Civile. Le proroghe non valgono nel caso delle revisioni con ritiro di patente effettuate dalle Prefetture se non è stata disposta la restituzione anticipata; non valgono, infine, per le patenti internazionali.

Come prenotare la visita per ottenere il certificato per il rilascio o il rinnovo della patente di guida

On-line a questo link https://extranet.asst-lariana.it/PORTAL/ attraverso l’apposito servizio di prenotazione valido sia per le patenti di competenza della Commissione Medica Locale (patologie specifiche o minorazioni che interessano vista, udito, arti, colonna vertebrale; patenti sospese dalle autorità) che per quelle cosiddette “monocratiche” (le patenti normali). In alternativa alla prenotazione on-line, per le sole patenti monocratiche è possibile fare riferimento alle seguenti mail (allegando carta d’identità, patente e i propri contatti) e numeri di telefono

Sedi Recapiti telefonici Indirizzi mail

Orario unico al pubblico tutti i giorni dalle 10 alle 12 esclusi prefestivi e festivi (accesso solo con prenotazione) Risposta telefonica e supporto dalle 8.30 alle 12 tutti i giorni esclusi prefestivi e festivi Risposta alle mail dalle 8.30 alle 15.30 tutti i giorni esclusi prefestivi e festivi

Como 031.585.5459 - 031.585.5201 - 031.585.4125 areaterritoriale.como@asst-lariana.it

Campione d'Italia 0041.916497107 presidio.campione@asst-lariana.it

Cantù 031.799510 - 031.799581 areaterritoriale.brianza@asst-lariana.it

Ponte Lambro 031.6337901 areaterritoriale.brianza@asst-lariana.it

Mariano Comense 031.799510 areaterritoriale.brianza@asst-lariana.it

Lomazzo 02.96941407 - 02.96941404 areaterritoriale.sudovest@asst-lariana.it

Olgiate Comasco 031.999211 - 031.999204 - 031.999202 areaterritoriale.sudovest@asst-lariana.it

Menaggio 0344.33377 - 0344.33322 areaterritoriale.menaggio@asst-lariana.it

Centro Valle Intelvi 031.831211 - 0344.33377 areaterritoriale.menaggio@asst-lariana.it

Porlezza 0344.62732 - 0344.33377 areaterritoriale.menaggio@asst-lariana.it

In alternativa al servizio di prenotazione on-line, per le sole patenti che devono essere esaminate dalla Commissione Medica Locale, è possibile scrivere alla mail medicina.legale@asst-lariana.it indicando le proprie generalità e allegando carta d’identità e patente ed eventuale provvedimento di revisione.