Freddo in arrivo a Como: ecco come proteggere i contatori dell'acqua da gelo e rotture

Contro l'ondata di gelo prevista per i prossimi giorni su Como e provincia, arrivano anche i consigli di Acsm Agam reti gas acqua per proteggere i contatori dell'acqua dai danni che le basse temperature possono causare. Un assaggio lo abbiamo avuto venerdì 23 febbraio 2018 con la neve che è caduta su diverse zone della provincia, ma secondo gli esperti la colonnina di mercurio, a partire da domenica 25 febbraio potrebbe precipitare fino a minime notturne di -10 gradi. A rischio soprattuto i contatori collocati all’esterno dei fabbricati, in locali non isolati dal freddo o abitazioni non abitualmente utilizzate.

Come evitare danni ai contatori

Ecco i consigli di Acsm Agam reti gas acqua:

Isolare con materiale idoneo le nicchie poste all’esterno dei fabbricati, sportelli compresi, lasciando scoperto il quadrante delle cifre per consentirne la lettura

Rivestire i contatori posti in locali non riscaldati con materiale isolante

Chiudere il rubinetto a monte del misuratore e provvedere allo svuotamento dell’impianto interno, lasciando cautelativamente anche un rubinetto aperto, se i contatori sono in fabbricati disabitati

Evitare di rivestire le tubature dell’acqua con lana di vetro o stracci, in quanto sono materiali che assorbono l’acqua e possono aumentare il rischio di guasti.

Numero di pronto intervento in caso di necessità

In caso di rotture o danni la società fa sapere che è possibile dare immediata comunicazione telefonando al Numero di Pronto Intervento 800.388.088, attivo 24 ore su 24.