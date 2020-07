Comprare casa a Como: come scegliere quartiere, immobile e notaio

Prima di decidere che quella che hai appena visitato è la casa dei tuoi sogni, fermati e rifletti. Sono molti, infatti, gli aspetti da considerare prima di lanciarsi nell’acquisto della vita.

Il quartiere

La disponibilità di servizie infrastrutture anche a Como può cambiare molto da quartiere a quartiere.

Se si sta mettendo su famiglia e si pensa di avere bambini, sarà molto importante la vicinanza di asili e scuole oltre che di palestre o parchi: meglio evitare, quindi, quartieri dormitorio o residenziali in senso stretto che impporrebbero frequenti spostamenti in auto.

Se l’età incalza, decisamente da preferire una zona con una buona scelta di negozi, in particolare di alimentari, e luoghi di ritrovo come piazze, cinema o teatri da raggiungere a piedi, senza bisogno di lunghi spostamenti, insomma il centro storico.

Chi trascorre tutto il tempo in giro per lavoro, invece, potrà scegliere una qualsiasi zona perché tanto a casa resterà solo per dormire.

In ogni caso, prima di decidere, sarà sempre bene prestare attenzione a:

illuminazione pubblica e confort della zona

livelli di traffico, sia per il rumore notturno che per i tempi degli spostamenti o il parcheggio

trasporti pubblici: anche se ci si sposta in bici, moto o auto, tornano sempre comodi

servizi minimi come farmacie e supermercati

decoro e arredo urbano: sono indici di una buona vivibilità e anche della possibilità che l’investimento si rivaluti

L’immobile

La prima cosa cui prestare attenzione, ovviamente, è il budget. Meglio utilizzarlo come filtro prioritario per la pre-selezione degli appartamenti da visitare. In questo modo si eviteranno delusioni. Sia che siate giovani, sia che abbiate superato la soglia degli “anta”, infatti, in ogni caso è preferibile resistere alla tentazione di sforare il budget: acquistare casa è importante, ma anche vivere serenamente come non dover costantemente rinunciare a piccoli piaceri, dalla gita fuori porta al cinema.

La casa poi deve essere adeguata allo stile di vita che si conduce: il giardino diventerà una jungla se non siete mai a casa e amate trascorrere il weekend fuori città; un appartamento molto grande richiede più tempo per le pulizie; un attico al 10mo piano senza ascensore terrà lontano qualsiasi ospite, anche quelli più graditi e così via.

Soprattutto, la casa non si cambia molto spesso: meglio sempre pensare in ottica di futuro, soprattutto quando si tratta di disagi.

Avere ben chiare le cose cui è impossibile rinunciare renderà infine più semplice la scelta: l’ideale, quindi, è fare una lista di priorità come ad esempio parcheggio o box coperto, vista panoramica, balcone o terrazzo etc

Il notaio

Indispensabile per la stipula dell’atto d’acquisto è il notaio.

La scelta del notaio non può essere imposta da altri professionisti, agenti immobiliari, mediatori e dovrebbe essere basata su un rapporto di fiducia e non esclusivamente dal costo della prestazione, basato sulla tariffa notarile, che è relativamente rigida, oltre che sulle voci di spesa (visure, bolli etc) oltre che sui compensi per consulenza, attività preparatorie e adempimenti.

Se non si ha già un notaio di fiducia, è comunque consigliabile chiedere preventivi e raffrontarli.