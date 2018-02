Elezioni politiche e regionali 2018: a Como servizio di trasporto per gli elettori disabili

In occasione delle elezioni politiche e regionali 2018 in programma domenica 4 marzo il comune di Como ha organizzato un servizio di trasporto destinato agli elettori che per disabilità o deambulazione gravemente ridotta sono impossibilitati a raggiungere autonomamente il seggio per votare.

Il servizio di trasporto funzionerà nella giornata del voto dalle ore 8 alle 22.

La richiesta deve essere inoltrata direttamente al Comune di Como telefonando al settore Politiche sociali (031 252634) dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12,30, mercoledì anche nel pomeriggio dalle 14,30 alle 15,30. Il servizio di prenotazione sarà disponibile anche nel giorno stesso delle elezioni domenica 4 marzo dalle 9 alle 18. Si informa inoltre che gli elettori che necessitano di accompagnamento anche in cabina devono presentare la richiesta direttamente all'Ufficio Elettorale, e gli elettori con difficoltà motoria possono votare anche in un altro seggio purché muniti di apposito certificato rilasciato dall'ATS Insubria o copia autenticata della patente speciale.