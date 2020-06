Ritirare la pensione a Como: tutti gli orari degli uffici postali

A causa dell'emergenza coronavirus sono previste nuove regole per il ritiro della pensione: per evitare assembramenti, infatti, l'accesso agli uffici postali è scaglionato in base al cognome. Il consiglio è di Altroconsumo è di chiedere l'addebito del pensione sul conto o, in alternativa, per gli over 75 di ricevere la pensione a casa delegando i Carabinieri.

Sul sito di Poste Italiane, inoltre, è possibile cercare in modo autonomo l'ufficio postale per il pagamento della propria pensione: basta inserire l'iniziale del proprio cognome e il CAP di residenza.

Gli orari degli uffici postali a Como

Per chi desidera recarsi fisicamente in posta, elenchiamo di seguito tutti gli uffici postali di Milano con gli orari specifici. A causa dell'emergenza da Covid-19 si consiglia di verificare puntualmente gli orari per ciascuna sede.

Via Vittorio Emanuele II, 99

031 260210

08:20–19:05



Viale Lorenzo Spallino, 5

031 240485

08:20–13:45



Via Tolomeo Gallio, 6

031 276 3043

08:20–19:05



Via Milano, 138

031 276 7131

08:20–19:05



Via Oltrecolle, 37/A

031 282100

08:20–13:35



Via El Alamein, 1

031 305658

08:20–13:45



Via Aristide Bari, 5

031 306550

08:20–13:35



Via Badone, 2

031 523820

08:20–13:35



Via Coloniola, 23

031 263065

08:20–13:45



Via Achille Grandi, 19

031 791583

08:20–13:45



Via Canturina, 163

031 524170

08:20–13:35



Via Bellinzona, 5

031 573195

08:20–13:45



Via Isonzo, 60

031 520340

08:20–13:45



Via Bellinzona, 263

031 533811

08:20–19



Via della Conciliazione, 73

031 510756

08:20–13:45



Via Fulda, 3/A

031 530721

08:20–13:35



Via Bellinzona, 151

031 541888

08:20–13:35



Via Antonio Magni, 7

031 523490

08:20–13:35



Via Mentana, 13D

031 687 1047

09–13



Via Tommaso Malvito, 1/A

031 525241

08:20–13:35

Ufficio Postale Poste Italiane

Brunate CO

031 220051

08:20–13:45



Lipomo CO

031 280056

08:20–13



Cernobbio CO

031 343 0511

08:20–13:35



Fino Mornasco CO

031 929072

08:20–19:05



Casnate Con Bernate CO

08:20–13:35

031 450105

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Grandate CO

031 451803

08:20–13:35



Maslianico CO

031 512256

08:20–13:35



San Fermo della Battaglia CO

031 211170

08:20–13:45

SITO WEB



Gironico Al Piano CO

031 550198

08:20–13:45