Como, condizionatori gratis per gli anziani contro il caldo: ecco come richiederli

E' stato pubblicato all'albo pretorio del Comune di Como nella sezione Avvisi il bando per l'assegnazione temporanea e gratuita di condizionatori/deumidificatori mobili di proprietà comunale durante il periodo estivo, prioritariamente a persone anziane o con invalidità superiore al 75%.

Un'iniziativa di Palazzo Cernezzi per aiutare le persone più fragili durante l'emergenza caldo.

La copia del bando e il modulo da compilare per richiedere un condizionatore possono essere ritirati al settore Politiche Sociali (in via Italia Libera 18/A) o all'Urp (nel cortile antico di Palazzo Cernezzi), oltre che scaricati dal sito del Comune di Como (www.comune.como.it) nella sezione Albo Pretorio-Avvisi.

Gli interessati possono presentare domanda fino alle ore 12 del 1° giugno presso l'ufficio Protocollo al piano terra di Palazzo Cernezzi, cortile antico.