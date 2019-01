Spazzatura nel lago a Sant’Agostino, il video di un cittadino arrabbiato: “Dov’è il battello spazzino?”

Un tappeto marrone, "punteggiato" da biccheri, bottiglie e lattine che poi si vanno ad ammassare ai piedi della scalinata: si presenta così il lago di Como davanti al molo di Sant'Agostino.

Una distesa di detriti e spazzatura galleggianti in uno dei punti a maggior transito turistico del lungolago.

Troppo per passare inosservato all'occhio di William Cavadini, lettore di Quicomo e cittadino sempre molto attento alle problematiche della zona di Sant'Agostino, che ha deciso di girare questo video e di inviarlo alla nostra redazione.

Ciò che più fa infuriare il nostro lettore è la questione della pulizia: "Primo il malcostume della gente, poi ci sarà qualcuno pagato per pulire - afferma Cavadini nel video commentando le immagini- Paghiamo i battelli spazzini, non so da chi e non so come vengano gestiti".

Altro che isolotto di plastica nell'oceano - chiosa Cavadini - questo è il molo di Sant'Agostino a Como, proclamato dagli americani il più bel lago al mondo. C'è da vergognarsi".