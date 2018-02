Sentieri dissestati: pericolo nei boschi di Brunate

Sentieri dissestati e pericolosi. L'allerta arriva da un cittadino di Brunate assiduo frequentatore dei sentieri che conducono alle diverse baite situate nei boschi sui monti di Brunate. Si tratta di sentieri molto battuti dagli amanti delle escursioni e dellle semplici passeggiate. Le strade, percorribili non solo a piedi o con le mountain bike ma anche con le auto, risultano pericolanti in più punti. O meglio, necessitano di manutenzione per garantirne la sicurezza, come dimostra il piccolo reportage inviato alla redazione di QuiComo.