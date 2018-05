Scuola di via Fiume a Como: tornano i sacchi neri dell'immondizia

Il Comune non dovrebbe dare il buon esempio? Se lo domanda il lettore di QuiComo che ha segnalato la presenza davanti a una scuola comunale dei sacchi neri della spazzatura, quelli che dovrebbero ormai essere "fuori legge" da tanto tempo a Como. La scuola in questione è quella di via Fiume (Scuola Primaria Corrado e Giulio Venini). Quale spiegazione per l'uso improprio dei sacchi a distanza di 4 anni dall'introduzione del nuovo sistema di raccolta differenziata con i bidoni e i sacchi gialli e trasparenti?