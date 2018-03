Como, chili di rifiuti rimossi dalla roggia: grazie ai volontari della protezione civile

Una squadra di tre volontari della protezione civile oggi pomeriggio pulito una cunetta stradale in via dei Mulini a Como che porta l'acqua nella roggia Fiume aperto. La cunetta era rimasta quasi completamente intasata dai rifiuti che vengono gettati e l'acqua ormai scorreva a fatica. La zona di via dei Mulini è particolarmente soggetta all'abbandono abusivo di spazzatura e rifiuti di ogni genere, come più volte documentato da QuiComo.