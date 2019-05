Una vergognosa discarica d'immondizia nella Spina Verde

Anziché essere un luogo protetto sembra un luogo allo sbando, in balia dell'inciviltà: parliamo del Parco Rimembranze, una grande prato che si apre in mezzo al bosco del parco protetto della Spina Verde, all'ombra della torre del Castel Baradello.

Il prato in questione è spesso frequentato da gitanti della domenica che lo scelgono come luogo dove trascorrere un'allegra giornata, magari cuocendo un po' di carne alla brace, mangiando e bevendo in compoagnia. Esattamente quanto accaduto a Pasqua e Pasquetta.

Ma è proprio da allora che nel parco regna il degrado. Infatti, una volta riempiti gli appositi spazi i sacchi pieni di immondizia sono stati abbandonati intorno ai contenitori, sebbene un cartello scritto in sette lingue diverse inviti la gente a non fare ciò. Se i contenitori sono pieni, infatti, l'immondizia andrebbe presa e portata via. Da circa dieci giorni, dunque, i rifiuti sono disseminati nel parco. Infatti, i cinghiali di notte hanno rovistato nei sacchi spargendo l'immondizia tutta intorno. A questo si aggiunge l'inefficienza del servizio di cura del parco che da dieci giorni trascura la pulizia di quest'area.