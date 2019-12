A Laglio in arrivo il porto per le barche elettriche

Un porto dedicato alle imbarcazioni con motori elettrici. E' la novità conenuta nel progetto di Er Innovation, la società del cantiere nautico Ernesto Riva che si occupa di innovazione. Dopo la realizzazione nel 2017 e nel 2019 di due modelli di barche con motore elettrico, la Er Innovation ha partecipato, con successo, al bando regionale intitolato "Lombardia to stay", aperto ai progetti ideati per migliorare l'attrattività locale. Il progetto di Er Innovation "The Lake Door il porto elettrico" ha meritato un cofinanziamento regionale di 200mila euro.

Il progetto prevede la realizzazione di un porto fatto su misura mdelle barche elettriche (ma non solo) con tanto di colonnine per la ricarica dei motori elettrici e altri servizi volti sempre alla eco sostenibilità.