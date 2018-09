La proposta: nuovi treni a idrogeno sulla linea Como-Lecco

Sostituire i vecchi treni della linea Como-Lecco inquinanti e alimentati a gasolio con nuovi mezzi a idrogeno: un'idea suggestiva, lanciata dal Circolo Ambiente "Ilaria Alpi" dopo l'entrata in servizio del primo treno a idrogeno in Germania, e riportata da LeccoToday.

«Da anni, se non decenni, si parla di elettrificazione della Como-Lecco, purtroppo senza risultati concreti - spiega Roberto Fumagalli, presidente dell'associazione ambientalista - Sempre in tal senso, nelle scorse settimane è stata approvata una delibera in Consiglio Regionale. Sappiamo però che l'elettrificazione avrebbe tempi e costi molto elevati, oltre che prevedere la modifica o il rifacimento completo di alcune infrastrutture, tipo le vecchie gallerie.

La nostra proposta è invece più concreta e comporterebbe costi di sicuro minori: infatti basterebbe sostituire i treni, passandoli da gasolio a idrogeno; l'unica "infrastruttura" da realizzare sarebbe il deposito dei serbatoi di idrogeno, scelta da valutare comunque con estrema attenzione, soprattutto in termini di sicurezza. Il deposito potrebbe essere realizzato ad esempio a Lecco o a Molteno, snodo importante non solo per la Como-Lecco, ma anche per la Lecco-Molteno-Monza-Milano, che potrebbe altrettanto essere interessata dal passaggio all'idrogeno».

A proposito della elettrificazione della linea, Il Circolo Ambiente "Ilaria Alpi" ricorda che già nella Finanziaria dell'anno 2000 vennero stanziati fondi per 2 miliardi di vecchie lire, il cui effettivo utilizzo rimane un mistero. Oggi, diciotto anni dopo, i pendolari sono ancora alle prese con condizioni del servizio in continuo peggioramento, fra ritardi, cancellazioni e materiale rotabile non adeguato, stazionio in progressivo degrado. Alla luce di queste considerazioni, il Circolo Ambiente "Ilaria Alpi" chiede pertanto ai soggetti interessati, istituzionali e non (Regione, Province, Rfi, compagnie ferroviarie, Trenord) di valutare la proposta del passaggio all'idrogeno, che garantirebbe un servizio più ecologico per la linea Como-Lecco.

Il tutto però unito a impegni concreti per la riqualificazione della linea e per il potenziamento del servizio ferroviario, in termini di numero e puntualità delle corse.

Conclude in tal senso Fumagalli: «I soldi pubblici ci sono: anziché sperperarli per la progettazione e la realizzazione di nuove strade, autostrade o per l'Alta velocità, le istituzioni e le Ferrovie devono dare priorità agli investimenti per i trasporti ferroviari utilizzati dai pendolari».