Una nuvola di fumo bianco dal tubo di scappamento di un autobus: non un accenno, ma proprio un nuvolone. Tanto da indurre un nostro lettore a prendere il cellulare e a filmare quanto stava accadendo sotto i suoi occhi per poi spedircelo. Si è trovato davanti il mezzo in via Manzoni e lo ha seguito fino all'imbocco del passaggio a livello davanti alla Casa del Fascio. Una "fumera" di cui non conosciamo il motivo ma che non deve essere piacevole da respirare se si è in coda dietro a quel bus.

