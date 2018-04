Bike sharing a Como e Cernobbio, promozione per i gruppi: prezzi agevolati per l'estate

Nuova promozione per far crescere il bike sharing a Como e Cernobbio in vista dell'estate 2018.

Bike&CO., la società che gestisce il bike sharing delle due città, lancia una nuova promozione che si rivolge ai gruppi di persone che desiderano vivere la città in modo alternativo, sostenibile, conviviale e, soprattutto, condiviso.

La promozione e le tariffe

Si chiama [TO]GETHER e sarà valida fino al 30 settembre 2018. L'iniziativa offre la possibilità di acquistare gli abbonamenti di breve durata ad un prezzo agevolato, dando così la possibilità a più utenti di condividere non solo interessi, divertimenti e tempo libero, ma anche un mezzo come la bicicletta ideale per muoversi in città nelle belle giornate di sole o nelle calde serate primaverili.

Acquistando un abbonamento 4FORYOU della durata di un giorno al costo di 8 euro (incluse 4 ore di utilizzo senza scatto tariffario nell’arco dell’intera giornata) si ha la possibilità di acquistare gli altri abbonamenti per i compagni di viaggio al prezzo speciale di 5 euro.

La promozione non prevede un numero massimo di acquisti al prezzo agevolato.

Dove acquistare

La promozione [TO]GETHER è disponibile presso le rivendite autorizzate consultabili sul sito http://convenzioni.bicincitta.com/promozioni/35-to-gether.