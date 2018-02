Allarme siccità: basso il livello del lago di Como

Torna ad abbassarsi il livello del lago di Como: come testimoniano le immagini scattate sabato 24 febbraio 2018 dal lettore di Quicomo Mario Lavargna, la mancanza di piogge significative da settimane ha portato un calo importante del livello dell'acqua. La zona è quella del Tempio Voltiano ai giradini a lago dove la secca ha creato una sorta di spiaggia ghiaiosa.

I dati del Consorzio dell'Adda



Domenica 25 febbraio alle 18 il dato rilevato dal Consorzio dell'Adda, l'ente che si occupa di regolare il livello del Lario, alle 18 segnava -16,9 centimentri sopra lo zero idrometrico. E la tendenza è in discesa: il flusso di acqua in entrata nel bacino, infatti, è inferiore a quella in uscita, 43,9 metri cubi in afflusso, contro un deflusso di 90,6 metri cubi al secondo.



I problemi maggiori sono per le sponde e le rive: senza la pressione costante dell'acqua, infatti, moli e darsene rischiano di indebolirsi. Problemi anche per battelli e aliscafi che con il lago così basso potrebbero avere difficoltà nelle manovre di attracco ai pontili.