Inquinamento del Cosia, il Codacons invia una diffida al Comune di Como

Un altro episodio di noncuranza ai danni dell’ambiente e della salute pubblica: nel pomeriggio di ieri è stata avvistata la presenza di una strana schiuma nelle “cascatelle”, in zona San Martino. Non è nemmeno la prima volta che della schiuma bianca e maleodorante invade il letto del fiume. Numerose le segnalazione da parte dei cittadini anche in passato che ne hanno documentato lo strano fenomeno.

La segnalazione di ieri ha messo in moto l’Ats che è subito intervenuta per verificare le cause. Il Codacons ha fatto sapere che "invierà una diffida al comune e un esposto alla Procura della Repubblica perché queste condotte illecite vengano sanzionate duramente".