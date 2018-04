Giornata del Verde Pulito 2018 a Como: volontari al lavoro a Tavernola e Rebbio

E' in programma anche a Como per domenica 15 aprile 2018 la Giornata del Verde pulito 2018, istituita con una legge regionale nel 1987. L'iniziativa è stata presentata sabato 14 aprile a Palazzo Cernezzi

La storia

La Giornata del Verde Pulito riveste ormai da alcuni anni un ruolo significativo nel contesto regionale, sia di sensibilizzazione e informazione ai cittadini sulle questioni ambientali che di realizzazione di azioni concrete di pulizia e sistemazione di aree verdi nei Comuni che aderiscono all'iniziativa. A partire dal 1987, quando un gruppo di 18 Comuni della Brianza, guidati dal Comune di Arosio con la partecipazione di associazioni ambientaliste e sportive, organizzo' la prima Giornata del Verde Pulito, l'iniziativa e' andata via via crescendo coinvolgendo negli anni oltre 400 comuni, migliaia di volontari, cittadini e molte scuole. Nel 1991 e' stata approvata la legge regionale con cui si istituisce ufficialmente in Lombardia la Giornata del Verde Pulito.

L'edizione 2018 a Como

A Como è previsto l'intervento dei volontari a Tavernola e a Rebbio.

Per quanto riguarda Tavernola, i volontari saranno al lavoro sul sentiero Tavernola-Cardina, nella zona a lago nei pressi dell'imbarcadero, nella piazza tra via Conciliazione e via Tibaldi, nei pressi della Farmacia e dell'ufficio postale, nell'aiuola della scuola di via Friuli, nel giardino comunale in via Traù.

A Rebbio i volontari faranno piccole manutenzioni, pulizia dei cigli stradali e del verde in diversi punti del quartiere.

La presentazione

L'edizione 2018 è stata presentata nella sala Giunta di Palazzo Cernezzi dall'assessore regionale Raffaele Cattaneo insieme agli assessori comunali all'Ambiente Simona Rossotti e ai Parchi e giardini Marco Galli, alla presidente della commissione II Patrizia Maesani, al direttore dell'Autorità di Bacino dei laghi e laghi minori Alessandro Falanga, alla presidente del circolo di Como di Legambiente Chiara Bedetti, alla presidente di Tavernola Attiva Silvia Gatti, alla referente del controllo di vicinato di Monte Olimpino Mariarita Berti.

"La mia prima proposta - ha detto Cattaneo -è rilanciare questa giornata con una partecipazione più diffusa, in quanto è a mio parere l’emblema di quello che dovrebbe essere l’approccio all’ambiente. Non risolveremo i problemi ambientali con una politica che si cala dall’alto, con le leggi e i divieti di chi governa, ma diffondendo una cultura dal basso di sensibilità e partecipazione. L’ambiente cambia se cambia l’approccio di ogni singolo cittadino, non solo in questa giornata ma tutti i giorni dell’anno".

"Ci eravamo promessi di lavorare e collaborare con il territorio - ha detto l’assessore comunale Marco Galli - Ringraziamo le associazione e i volontari che si impegneranno anche domenica: iniziative come queste sono per noi un tesoro e speriamo siano anche di esempio per lo spirito di conservazione e miglioramento degli spazi verdi".

"I protagonisti sono i cittadini e questo mi riempie di gioia - ha detto la presidente della commissione Ambiente Patrizia Maesani - perché sfata lo stereotipo secondo cui noi italiani aspettiamo sempre la manna dal cielo. I cittadini si stanno riappropriando della cosa pubblica in maniera responsabile, e riappropriarsi della cosa pubblica passa dal messaggio che arriva dalle famiglie e soprattutto dalla scuola. Non è solo questione di rispettare la cosa pubblica ma contribuire a migliorarla, e dobbiamo insistere soprattutto con le nuove generazioni".

"La giornata è importante - ha concluso l'assessore Rossotti- perché incentiva la partecipazione attiva delle persone sul territorio, e sono le persone con le azioni che svolgono a fare la differenza nella tutela del territorio".

