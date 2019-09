Operazione fondali puliti: i sub ripuliscono il lago

Torna a Como la manifestazione Difendiamo il Lario - Fondali puliti, quest'anno alla seconda edizione. E' promossa da Comosub con il patrocinio del Comune di Como, si svolgerà domenica 22 settembre in viale Geno a partire dalle ore 9,30.

Fondali puiliti

Durante la mattinata si puliranno i fondali da rifiuti ingombranti di ogni genere, in particolare quelli in materiale plastico. La giornata sarà anche un'occasione ulteriore per sensibilizzare la cittadinanza sul tema delle micro plastiche, un'emergenza a livello mondiale, invitando a riflettere sui danni provocati dai materiali potenzialmente inquinanti dispersi nell'ambiente.

Le associazioni

Parteciperanno all'iniziativa diverse associazioni subacquee del circondario. Comosub, Centro Sub Nettuno, Diving Center Como, Invicible Diving, Universal Diving, Proteus) che hanno aderito con entusiasmo: sono previsti sul posto più di 100 appassionati tra subacquei e volontari, rappresentanti del Comune di Como, associazioni legate alla tutela dell'ambiente.

Il programma

8:30 - 9:00 ritrovo in viale Geno 14, sede Comosub

9:15 briefing operativo e foto istituzionale

9:30 inizio manifestazione e dislocamento nelle postazioni assegnate

11:30 fine immersioni e ritorno in sede

12:00 Aperitivo di fine manifestazione e ringraziamenti istituzionali