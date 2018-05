Al posto dei cigni le folaghe: il nido su un una barca al molo di Sant'Agostino

Quest'anno, a differenza degli anni passati, non si è ancora visto il solito nido di cigni fare la sua comparsa in zona ex bigliertteria davanti a piazza Cavour. In compenso, poco lontano, vicino al molo di Sant'Agostino, una coppia di folaghe ha realizzato il proprio nido per covare le uova. Una lettrice di QuiComo segnala la condizione in cui le folaghe (ma anche le tartarughe acquatiche) si trovano a vivere: sporcizia e detriti inquinanti sono parte integrante, ormai, del loro habitat.