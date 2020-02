Como, completato l'impianto di illuminazione di via Vertua Gentile

Buone norizie per i residenti della zona! Il Comune di Como ha terminato i lavori di realizzazione del nuovo impianto di illuminazione in via Vertua Gentile. Il passaggio pedonale che collega via Vertua Gentile a via Tibaldi era completamente privo di illuminazione, mentre la strada era illuminata solo fino al civico 14. Questo intervento, portato a termine, contribuirà alla sicurezza dei cittadini che percorrono questi tratti. Il nuovo impianto è in funazione da ieri sera, 5 febbraio 2020.