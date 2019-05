Balneabilità del Lario: ecco dove si può fare il bagno nel lago di Como

Bagno nel lago di Como, ecco dove: è stato reso noto da Ats Insubria l'elenco dei punti balneabili del Lario per la stagione 2019.

Tutti balneabili i punti monitorati sul Lario, tranne la Riva del Tenciù a Laglio.

La stagione balneare 2019, per il periodo da maggio a settembre, prevede la ripresa dell’attività di monitoraggio delle acque di balneazione delle località rivierasche nei Comuni di competenza di ATS Insubria.

Il monitoraggio di Ats Insubria

“Abbiamo inviato ai Sindaci la comunicazione con le informazioni relative alla stagione balneare 2019 con il programma del monitoraggio previsto, per tutto il periodo e con i giudizi di balneabilità e non balneabilità di tutti i siti di balneazione per il territorio di Como e Varese. - spiega il dott. Aldo Palumbo Direttore del Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria di ATS Insubria. - Abbiamo effettuato la classificazione della qualità dell'acqua per ogni sito, come previsto per gli adempimenti che sono in capo ad ATS, quali il monitoraggio chimico fisico e microbiologico per ogni singola località e segnaleremo nel corso della stagione eventuali non conformità in modo che i Sindaci possano informare i cittadini”.

La lettera inviata ai primi cittadini dei Comuni rivieraschi, infatti, riporta anche le indicazioni, previste in caso di comunicazione di non conformità dei prelievi, per l’emissione di ordinanze di non balneabilità o la revoca delle eventuali ordinanze di non balneabilità con il ripristino della idoneità alla balneazione con l’obiettivo di avvertire la popolazione, rispetto ai rischi che si possono palesare.

“L’attività di monitoraggio, avviata ad aprile dell’anno in corso, ha consentito di rilevare un andamento della situazione sostanzialmente in linea con gli anni precedenti. – commenta la Dott. ssa Elena Tettamanzi referente per la tematica Salute- Ambiente (UOC Igiene e Sanità Pubblica, Salute-Ambiente, responsabile dott. Paolo Bulgheroni), proseguiremo pertanto con le consuete attività previste per la tutela della salute dei bagnanti che verranno sui nostri laghi. I giudizi riferiti alle analisi microbiologiche confermano l’eccellenza delle acque di parecchi punti di prelievo tanto sul territorio di Varese che su quello di Como” conclude la dott.ssa Tettamanzi.

Le nuove località monitorate

Con l’ingresso dal 1° gennaio 2019 dei Comuni del territorio del Medio Lario è aumentato il numero delle località monitorate da ATS Insubria: molti “nuovi” punti di prelievo risultano balneabili anche se non sono ancora classificabili perché il giudizio viene attribuito a seguito di 16 campionamenti (considerando un media di 6 all’anno), si conferma quindi che sono fruibili anche le seguenti “nuove” località sono balneabili: Villa Erba - Ex galoppatoio - Cernobbio, Banderan – Griante e a Menaggio le Spiagge Lerai e Cantone.

I punti balneabili sul lago di Como

Argegno Fronte Lido BALNEABILE -eccellente

Rivetto (Bellagio) BALNEABILE -eccellente

Punta Spartivento (Bellagio) BALNEABILE -eccellente

Brienno Parco Pubblico BALNEABILE -buona

Cernobbio Villa Erba– ex galoppatoio BALNEABILE: località nuova per la quale non è ancora possibile la classificazione

Colonno fronte molo BALNEABILE- eccellente

Como Villa Olmo BALNEABILE -sufficiente

Faggeto Lario Lido Riva BALNEABILE -eccellente

Griante Pnte Roncoroni BALNEABILE- eccellente

Griante Banderan BALNEABILE: località nuova per la quale non è ancora possibile la classificazione

Riva del Tenciù a Laglio NON BALNEABILE: località non balneabile per lavori in corso

Lezzeno Bagnana BALNEABILE -eccellente

Lezzeno Spiaggia Rivabella Crotto BALNEABILE - scarsa

Lezzeno Spiaggia Salice BALNEABILE- eccellente

Menaggio Fonte Lido BALNEABILE -eccellente

Menaggio Spiaggia Lerai BALNEABILE: località nuova per la quale non è ancora possibile la classificazione

Menaggio Spiaggia Cantoni (Nobiallo): BALNEABILE: località nuova per la quale non è ancora possibile la classificazione

Moltrasio Spiaggia Lido BALNEABILE- eccellente

Nesso Rosina BALNEABILE- eccellente

Sala Comacina Spiaggetta BALNEABILE- eccellente

San Siro Spiaggia S. Abbondio BALNEABILE -eccellente

San Siro Beach Volley BALNEABILE: località nuova per la quale non è ancora possibile la classificazione

San Siro Spiaggia Foppa BALNEABILE: località nuova per la quale non è ancora possibile la classificazione

Tremezzo Spiaggia Parco Olivelli BALNEABILE: località nuova per la quale non è ancora possibile la classificazione

Tremezzo Spiaggia Mila BALNEABILE -eccellente

Lenno Spiaggia San Giorgio BALNEABILE: località nuova per la quale non è ancora possibile la classificazione

Lenno Fronte Lido BALNEABILE -eccellente

Ossuccio Ospedaletto BALNEABILE- eccellente

Valbrona Camping Quanzito BALNEABILE -eccellente

Gli altri laghi

Lago di Pusiano

Camping Eupilio BALNEABILE - eccellente

Merone Lido Moiana BALNEABILE -eccellente

Pusiano Giardini a lago BALNEABILE- eccellente

Lago di Montorfano

Lido di Montorfano BALNEABILE -eccellente

Lago del Segrino

Lido del Segrino Eupilio BALNEABILE -eccellente

Lago Ceresio

Lido di Campione d'Italia BALNEABILE -eccellente

Campeggio Lido Osteno BALNEABILE- eccellente

Porlezza Parco San Marco BALNEABILE -eccellente

Lido di Porlezza BALNEABILE -buona

Valsolda S. Margherita Crotti BALNEABILE -eccellente

Lago di Piano