Como, la darsena sul lungolago non è più una pozza stagnante: ecco la fontana che "pulisce" l'acqua

Una fontana galleggiante che smuove l'acqua della darsena sul lungolago di Como: è quella installata nei giorni scorsi all'interno del bacino accanto all'Hotel Palace.

Lo specchio d'acqua è tristemente noto per le sue condizioni spesso non proprio splendenti: fino a pochi giorni fa, infatti, la darsena era ridotta a una pozza stagnante di colore verde tendente al marrone ed emanante un odore non proprio piacevole, dato anche il caldo arrivato sul Lario. Un quadro non certo idilliaco soprattutto per i numerosi turisti che passeggiano sul lungolago.



Adesso, come testimoniano le immagini, la situazione sembra migliorata: la fontana, infatti, smuove l'acqua ossigenandola evitando che il bacino diventi un acquitrino.

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Allegati